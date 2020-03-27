«В следующий раз там окажется ребенок!»: уфимец спас собаку, которая провалилась в заброшенный погреб

27 Март 2020 2020-03-27T17:58:51+03:00

Опасные глубокие ямы, которые никто не засыпает, находятся прямо рядом с садиком, где гуляют дети

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Жители дома по адресу Кирова, 95 пожаловались на огромную яму, образовавшуюся на месте заброшенного подземного погреба. Провал глубиной почти в два метра всю зиму был под снегом, а весной стал опасной ловушкой для местных ребят и домашних животных.

- Гулял с собакой, отвлекся на секунду, а она пропала. Зову-зову, а она словно сквозь землю провалилась. Потом смотрю – следы собачьи на снегу, подошел ближе – действительно, провалилась, - с возмущением рассказывает местный житель Сергей Б.

Метровая яма находится в опасной близости от детского садаФото: Яна БАЗЕКИНА

Как оказалось, собака не заметила слегка припорошенный снегом провал и упала туда, а обратно выбраться уже не смогла и лишь негромко скулила, ожидая спасения.

- На этот раз собака, а в следующий раз там окажется ребенок! В паре метров уже забор детского сада находится, ребята тут постоянно бегают. Кто из коммунальщиков за это должен отвечать, пусть обратят внимание! – уверен мужчина. – Тут взрослый провалится, все ноги переломает, а что о детях говорить!

ИСТОЧНИК KP.RU