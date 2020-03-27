Отсутствие женщин на вечеринке в Башкирии стало причиной поножовщины

27 Март 2020 2020-03-27T17:13:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В башкирском городе Сибае парень вспылил из-за того, что на вечеринке не было женщин. Ситуация вышла из-под контроля и привела к поножовщине, реанимации и приезду следственно-оперативной группы. Подробности рассказали в МВД Башкирии.

На днях в больницу Сибая поступил 29-летний местный житель. Медики диагностировали ему ножевое ранение в живот и передали информацию в органы. Сотрудники полиции оперативно задержали предполагаемого подозреваемого – 49-летнего мужчину. Совсем недавно он освободился из тюрьмы.

Правоохранители восстановили предварительную картину произошедшего. Молодой житель села Старый Сибай познакомился со своим будущим обидчиком на улице возле ларька. Мужчина попросил у него купить поесть. Тот согласился, и так завязалось знакомство. Новые приятели разговорились, купили выпить и старший товарищ пригласил парня к себе в гости, отметив при этом, что в квартире должны были быть девушки.

Однако все пошло не по плану – дам в квартире не было, только мужчины. Это очень расстроило гостя, и он набросился на хозяина жилища. Последний не стал церемониться: достал складной нож и ударил драчуна в живот. Раненый уехал к себе в село, где его состояние резко ухудшилось, и он вызвал «скорую». Полученное повреждение оказалось очень серьезным – сейчас потерпевший находится в реанимации.

На подозреваемого завели очередное уголовное дело – по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU