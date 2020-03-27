МРЭО ГИБДД в Уфе изменили режим работы из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T16:07:48+03:00

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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией и МРЭО ГИБДД переходит на особый режим работы. Динар Гильмутдинов сообщил, что теперь получить права или поставить на учет автомобиль/мотоцикл можно будет строго по записи через госуслуги.

- Теперь все это будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью, - написал Динар Гильмутдинов.

Также он отметил, что выдача свидетельств о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону. Будет сокращено и количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут откорректированы.

ИСТОЧНИК KP.RU