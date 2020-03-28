В Башкирии медведи выходят из спячки и покидают берлоги

28 Март 2020 2020-03-28T07:04:19+03:00

Как минимум один косолапый уже понежился под весенним солнцем

Изменить размер текста: A A

Башкирские медведи постепенно выходят из спячки. Следы одного из них нашли сотрудники национального парка. Они выложили снимки в соцсетях.

«В природе всё, как и прежде, идёт своим чередом. Вы не представляете, с какой радостью наши инспекторы сейчас разглядывали на снегу первые в этом году следы медведя», – восторгаются представители парка.

Представители нацпарка «Башкирия» рассказывают, что сотрудники заметили следы сразу в нескольких местах. Они восстановили картину передвижения дикого зверя: «вот он дошел до реки, а здесь на проталине, видно, что повалялся, погрелся под весенними лучами».

По словам директора заповедника, медведи в республике выходят из берлог раньше. Но в этом году косолапые поспали подольше – и все из-за снежной зимы.

«Весной медведи питаются корешками, трухой пней, почками на деревьях. Первые 10-15 дней после спячки они не слишком активны, гуляют около берлог. При ухудшении погоды могут опять улечься в своих укрытиях на несколько дней», – пояснил Владимир Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU