В Башкирию завезли сотни тысяч медицинских масок: их продажа в одни руки ограничена
В Башкирии привезли обещанные накануне маски. Об этом сообщил министра здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией.
«В первую очередь ими обеспечат организации здравоохранения. Во вторую очередь – основные государственные органы власти и предприятия, которые работают с большим количеством персонала и посетителей. Оставшаяся часть сегодня будет развозиться планово по основным крупным аптекам для свободной продажи», – сказал министр.
Забелин добавил, что по решению главы Башкирии количество продаваемых масок ограничена – не более пяти штук на руки. Мера введена для снижения недобросовестной скупки и продажи.
ИСТОЧНИК KP.RU