В Башкирию завезли сотни тысяч медицинских масок: их продажа в одни руки ограничена

27 Март 2020 2020-03-27T15:01:45+03:00

Больше пяти штук на руки получить маски не получится Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Башкирии привезли обещанные накануне маски. Об этом сообщил министра здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В первую очередь ими обеспечат организации здравоохранения. Во вторую очередь – основные государственные органы власти и предприятия, которые работают с большим количеством персонала и посетителей. Оставшаяся часть сегодня будет развозиться планово по основным крупным аптекам для свободной продажи», – сказал министр.

Забелин добавил, что по решению главы Башкирии количество продаваемых масок ограничена – не более пяти штук на руки. Мера введена для снижения недобросовестной скупки и продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU