В компьютерной игре Half-Life заметили «Башкирское пиво»

27 Март 2020 2020-03-27T09:04:05+03:00

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В недавно вышедшей компьютерной игре Half-Life:Alyx – новой части культовой серии шутеров – геймеры заметили «Башкирское пиво». Скриншот с изображением хмельного напитка появился в социальных сетях и на игровых порталах.

На этикетке виртуального пива, помимо самого названия, можно разглядеть даже производителя – это «Стерлитамакский пивоваренный завод». Каким образом эта бутылка попала в шутер, остается загадкой. Пользователи полагают, что в команде разработчиков американской компании Valve был уроженец Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU