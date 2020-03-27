В компьютерной игре Half-Life заметили «Башкирское пиво»
Разработчики оставили забавную пасхалку для российских геймеров
скриншот из игры
Изменить размер текста:
В недавно вышедшей компьютерной игре Half-Life:Alyx – новой части культовой серии шутеров – геймеры заметили «Башкирское пиво». Скриншот с изображением хмельного напитка появился в социальных сетях и на игровых порталах.
На этикетке виртуального пива, помимо самого названия, можно разглядеть даже производителя – это «Стерлитамакский пивоваренный завод». Каким образом эта бутылка попала в шутер, остается загадкой. Пользователи полагают, что в команде разработчиков американской компании Valve был уроженец Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU