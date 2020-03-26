В Уфу переезжает жить Джефф Монсон

26 Март 2020 2020-03-26T17:40:48+03:00

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Сегодня, 26 марта, Радий Хабиров на своей странице в социальной сети объявил о том, что в Башкирию переезжает Джефф Монсон. Глава региона отметил, что все в жизни повторяется – ведь три года назад будучи мэром Красногорска он уже сотрудничал с бойцом смешанных единоборств.

- Делал это сознательно, потому что Джефф Монсон - выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей - быть сильными, справедливыми... и вот Джефф, не смотря на коронавирус, в Уфе, - написал Хабиров.

Отныне зарубежный спортсмен будет тренировать «башкирских пацанов и парней».

ИСТОЧНИК KP.RU