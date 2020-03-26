Молодой уфимец случайно подстрелил себя, играясь с пистолетом

26 Март 2020 2020-03-26T19:43:26+03:00

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Под Уфой 20-летний парень случайно подстрелил себя из травмата в гостях у друга. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Молодой человек получил проникающее ранение левой стопы и сам обратился в 22-ю больницу. Разумеется, это вызвало подозрения у медиков и они позвонили в правоохранительные органы.

Парню пришлось пояснять сотрудникам, что к чему. Он объяснил, что пришел в гости к приятелю, который живет в селе Чесноковка. Там они выпили, после чего стали играться с травматическим пистолетом. В какой-то момент палец соскочил на спусковой крючок пострадавшего, и резиновая пуля угодила прямо в ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU