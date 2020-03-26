Молодой уфимец случайно подстрелил себя, играясь с пистолетом
Под Уфой 20-летний парень случайно подстрелил себя из травмата в гостях у друга. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
Молодой человек получил проникающее ранение левой стопы и сам обратился в 22-ю больницу. Разумеется, это вызвало подозрения у медиков и они позвонили в правоохранительные органы.
Парню пришлось пояснять сотрудникам, что к чему. Он объяснил, что пришел в гости к приятелю, который живет в селе Чесноковка. Там они выпили, после чего стали играться с травматическим пистолетом. В какой-то момент палец соскочил на спусковой крючок пострадавшего, и резиновая пуля угодила прямо в ногу.
ИСТОЧНИК KP.RU