2020-03-26T19:05:20+03:00
Общество

Всемирную фольклориаду в Уфе перенесли как минимум на год

Международный фестиваль хотели провести с 18 июля по 1 августа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фольклориада может пройти в 2021 годуФольклориада может пройти в 2021 году
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Мероприятие международного масштаба в Уфе – Всемирную фольклориаду-2020 – перенесли на следующий год. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. Крупное культурное событие планировали провести с 18 июля по 1 августа. Теперь оно переносится на 2021 год.

По словам Хабирова, сегодня оргкомитет обратился к правительству республики с предложением о переносе из-за коронавируса. Власти его приняли.

Решение об участии Уфы в качестве хозяйки фестиваля было принято еще в 2015 году на 45-м Всемирном конгрессе и Генеральной Ассамблее CIOFF в Перу. Подготовка началась в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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