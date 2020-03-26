Всемирную фольклориаду в Уфе перенесли как минимум на год
Мероприятие международного масштаба в Уфе – Всемирную фольклориаду-2020 – перенесли на следующий год. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. Крупное культурное событие планировали провести с 18 июля по 1 августа. Теперь оно переносится на 2021 год.
По словам Хабирова, сегодня оргкомитет обратился к правительству республики с предложением о переносе из-за коронавируса. Власти его приняли.
Решение об участии Уфы в качестве хозяйки фестиваля было принято еще в 2015 году на 45-м Всемирном конгрессе и Генеральной Ассамблее CIOFF в Перу. Подготовка началась в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU