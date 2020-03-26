«Не пугайтесь»: на улицы Уфы в выходные вывезут водяные пушки

26 Март 2020 2020-03-26T16:56:25+03:00

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В ближайшие выходные Уфу будут очищать спецтехника с «водяными пушками». Они промоют и продезинфицируют и промоют улицы башкирской столицы, сообщает глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами.

– Похожая на военную техника с водяными пушками проедет по улицам. Только не пугайтесь, – сказал руководитель республики.

Глава добавил, что «Дни чистоты» в регионе в целом отменяться пока не будут – это часть санитарно-эпидемиологических норм. Напомним, в столице в самое ближайшее время введут карантин для пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU