«Не пугайтесь»: на улицы Уфы в выходные вывезут водяные пушки
Башкирскую столицу ждет капитальная чистка
Радий Хабиров предупредил о капитальной дезинфекции Уфы
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В ближайшие выходные Уфу будут очищать спецтехника с «водяными пушками». Они промоют и продезинфицируют и промоют улицы башкирской столицы, сообщает глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами.
– Похожая на военную техника с водяными пушками проедет по улицам. Только не пугайтесь, – сказал руководитель республики.
Глава добавил, что «Дни чистоты» в регионе в целом отменяться пока не будут – это часть санитарно-эпидемиологических норм. Напомним, в столице в самое ближайшее время введут карантин для пожилых людей.
ИСТОЧНИК KP.RU