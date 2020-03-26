Главу гостранса Башкирии Тимура Мухаметьянова отправляют в отставку

26 Март 2020 2020-03-26T15:21:00+03:00

Мухаметьянов занимал свою должность почти три года Фото: Рустем АХУНОВ

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Сегодня, 26 марта, стало известно о том, что глава гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов покидает свой пост. Об этом сообщил Радий Хабиров на встрече с журналистами. Что стало причиной кадровых перестановок в правительстве республике, неизвестно. На следующей неделе отставку чиновника объявят официально.

Отметим, что пост Мухаметьянов занял еще при Рустэме Хамитове в июле 2017 года. До назначения на данную должность он работал в Департаменте международного сотрудничества Министерства транспорта РФ начальником отдела международных организаций, транспортной политики и регионального сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU