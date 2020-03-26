Главу гостранса Башкирии Тимура Мухаметьянова отправляют в отставку
Сегодня, 26 марта, стало известно о том, что глава гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов покидает свой пост. Об этом сообщил Радий Хабиров на встрече с журналистами. Что стало причиной кадровых перестановок в правительстве республике, неизвестно. На следующей неделе отставку чиновника объявят официально.
Отметим, что пост Мухаметьянов занял еще при Рустэме Хамитове в июле 2017 года. До назначения на данную должность он работал в Департаменте международного сотрудничества Министерства транспорта РФ начальником отдела международных организаций, транспортной политики и регионального сотрудничества.
ИСТОЧНИК KP.RU