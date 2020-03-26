«Я не верю»: Радий Хабиров – о числе зараженных коронавирусом в Башкирии
Руководитель республики также признался в нехватке реагентов
Радий Хабиров поделился своими мыслями на встрече с журналистами
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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не верит в актуальное число зараженных коронавирусом в республике. Напомним, на данный момент в республике выявлено только четверо инфицированных.
«Я не верю в то, что у нас всего четыре человека носят в себе этот вирус. Но из тех, кто пришёл и был выявлен - я в это верю. Реагентов не хватает, к сожалению», – сказал Хабиров представителям СМИ.
А вот чего в ближайшее время должно быть в достатке в Башкирии – так это медицинских масок. В республику планируют завезти крупную партию средств индивидуальной защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU