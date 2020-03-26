«Я не верю»: Радий Хабиров – о числе зараженных коронавирусом в Башкирии

26 Март 2020 2020-03-26T16:43:23+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не верит в актуальное число зараженных коронавирусом в республике. Напомним, на данный момент в республике выявлено только четверо инфицированных.

«Я не верю в то, что у нас всего четыре человека носят в себе этот вирус. Но из тех, кто пришёл и был выявлен - я в это верю. Реагентов не хватает, к сожалению», – сказал Хабиров представителям СМИ.

А вот чего в ближайшее время должно быть в достатке в Башкирии – так это медицинских масок. В республику планируют завезти крупную партию средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU