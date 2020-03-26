Стало известно, когда и сколько медицинских масок поступит в Башкирию
Минздрав заказал у поставщика 400 тысяч штук
В ближайшее время вопрос по маскам в Башкирии должен быть снятФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 26 марта, глава Минздрава Башкирии Максим Забелин на еженедельном брифинге сообщил, когда и сколько масок поступит в республику. Поставка ожидается уже сегодня.
418 тысяч масок предоставит федеральная фирма «Дельрус» по заказу «Башфармации». Их распределят между медучреждениями, министерствами, ведомствами и организациями, работающими в общественных местах. Остальную часть развезут по «Госаптекам». С компанией ведутся переговоры о дополнительных поставках. 30 марта в регион "приедут" еще 700 тысяч турецких медицинских масок.
ИСТОЧНИК KP.RU