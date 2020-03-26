Стало известно, когда и сколько медицинских масок поступит в Башкирию

26 Март 2020 2020-03-26T15:04:39+03:00

В ближайшее время вопрос по маскам в Башкирии должен быть снят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Сегодня, 26 марта, глава Минздрава Башкирии Максим Забелин на еженедельном брифинге сообщил, когда и сколько масок поступит в республику. Поставка ожидается уже сегодня.

418 тысяч масок предоставит федеральная фирма «Дельрус» по заказу «Башфармации». Их распределят между медучреждениями, министерствами, ведомствами и организациями, работающими в общественных местах. Остальную часть развезут по «Госаптекам». С компанией ведутся переговоры о дополнительных поставках. 30 марта в регион "приедут" еще 700 тысяч турецких медицинских масок.

ИСТОЧНИК KP.RU