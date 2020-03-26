В Уфе власти готовят домашний карантин для людей старше 65 лет

26 Март 2020 2020-03-26T14:40:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Башкирии намерены ввести в столице карантин для людей старше 65 лет уже с завтрашнего дня. Соответствующее распоряжение городским властям дал глава региона Радий Хабиров.

Предложение, регламентирующее карантин для пожилых, подготовят к сегодняшнему вечеру, и может вступить в силу завтра, 27 марта. Руководитель республики заявил, что документ «должен быть продуманным»: в нем необходимо предусмотреть, «как достучаться до пожилых и мотивировать их, как мы будем помогать и наказывать за нарушение режима».

Кроме того, Хабиров не исключил, что карантин для людей преклонного возраста могут ввести по всей Башкирии. Всего таковых в республике проживает 545 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU