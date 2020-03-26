Радий Хабиров предложил всем членам правительства Башкирии сдать тест на коронавирус

26 Март 2020 2020-03-26T08:58:35+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил своим коллегам и членам правительства республики сдать тест на коронавирусную инфекцию.

«Все-таки управленческий аппарат у нас довольно интенсивно работает, поэтому я рекомендую всем членам правительства и муниципалитетов сдать тест. Я первым сегодня сдам тест и, коллеги, все тоже сдайте. Это делаете даже не для себя, а для того, чтобы мы не дай бог не распространили. Мы все время будем работать», – сказал руководитель региона сегодня на оперативном совещании.

В ответ на это министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что для правительства – и в частности, для Радия Хабирова – сегодня тесты найдутся. Однако на глав районов их уже не хватит и придется подождать, поскольку в первую очередь проверяются граждане, прибывшие из-за рубежа.

Напомним, в Башкирии на текущий момент зафиксированы четыре человека, зараженные коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU