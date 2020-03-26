Стало известно, сколько жителей Башкирии находятся на карантине по коронавирусу

26 Март 2020 2020-03-26T08:50:43+03:00

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Сегодня, 26 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии с докладом о борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции выступил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Он заявил, что по состоянию на 25 марта в регионе зарегистрировано 4 подтвержденных случая заражения. На данный момент в больницах с подозрением на коронавирус находятся 64 человека, в том числе 6 детей.

- В рамках взаимодействия с МВД получена информация, что на территорию республики прибыли более 20 тысяч человек. С начала марта выданы листы нетрудоспособности по карантину, всего 1677, - заявил Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU