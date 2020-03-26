2020-03-26T08:33:54+03:00
Общество

«Костюмы потом будете покупать»: Радий Хабиров поручил районам и городам формировать резервы из-за коронавируса

Бюджеты муниципалитетов будут пересмотрены
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров поручил муниципалам сосредоточиться только на самом необходимомХабиров поручил муниципалам сосредоточиться только на самом необходимом
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Правительство Башкирии готовит резервы для социальной поддержки и экономики из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим глава республики Радий Хабиров поручил региональным муниципалитетам приступить к пересмотру своих бюджетов и сосредоточиться только на необходимых нуждах. Об этом он сообщил в ходе сегодняшней оперативке по вопросам профилактики COVID-19.

– Я уверен, в бюджете каждого муниципалитета есть, условно говоря, закупка новых костюмов для какого-то вашего оркестра или ансамбля. Забудьте об этом. Все костюмы будете потом покупать. Или отремонтировать фасад вашего ЗАГСа – тоже забудьте. Только самые минимальные необходимые нужды, которые видите на данный период. Формируйте резервы для поддержки жителей и экономики, – сказал руководитель республики.

Хабиров добавил, что сегодня правительство РБ представит рабочий вариант программы поддержки экономики республики. Если ее примут, завтра она уже будет объявлена. После этого муниципалитеты будут формировать свои программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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