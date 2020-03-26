Глава Башкирии объявил о заморозке строительства социальных объектов

26 Март 2020 2020-03-26T08:30:05+03:00

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Сегодня, 26 марта, в башкирском правительстве состоялось экстренное оперативное совещание в связи с распространением коронавируса. Глава республики Радий Хабиров объявил, что ряд строек социальных объектов придется заморозить. И дело не только в распространении коронавирусной инфекции, но и в непростой экономической ситуации.

- У нас непростая экономическая ситуация и нам бесконечно нужно думать, что с этим делать. Я дал поручение правительству: мы серьезно думаем над изменением бюджета. Я обращаюсь к нашим жителям – да, нам придется потерпеть. Многие социальные проекты, в частности, стройка, будут остановлены. Я поручаю всем главам муниципалитетов – приступить к пересмотру своих бюджетов, - подчеркнул Хибиров.

Глава региона подчеркнул, что те стройки, которые уже идут, власти планируют завершить.

ИСТОЧНИК KP.RU