На проспекте Салавата Юлаева в Уфе «Газель» помяла припаркованный BMW

26 Март 2020 2020-03-26T07:08:29+03:00

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В полдень 25 марта на основной транспортной магистрали Уфы произошла авария. Житель башкирской столицы ехал на «Газели» с цельнометаллическим кузовом по проспекту Салавата Юлаева и врезался в припаркованный у правой обочины BMW-X6.

Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, в результате ДТП пострадал лишь сам 43-летний водитель «Газели». Ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировали четырнадцать автомобильных аварий, в которых шестнадцать человек получили травмы.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU