На проспекте Салавата Юлаева в Уфе «Газель» помяла припаркованный BMW
Водитель получил травмы
Фото: ГИБДД Башкирии
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В полдень 25 марта на основной транспортной магистрали Уфы произошла авария. Житель башкирской столицы ехал на «Газели» с цельнометаллическим кузовом по проспекту Салавата Юлаева и врезался в припаркованный у правой обочины BMW-X6.
Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, в результате ДТП пострадал лишь сам 43-летний водитель «Газели». Ему пришлось обратиться за медицинской помощью.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировали четырнадцать автомобильных аварий, в которых шестнадцать человек получили травмы.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU