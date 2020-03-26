2020-03-26T07:08:29+03:00
Происшествия

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе «Газель» помяла припаркованный BMW

Водитель получил травмы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:

В полдень 25 марта на основной транспортной магистрали Уфы произошла авария. Житель башкирской столицы ехал на «Газели» с цельнометаллическим кузовом по проспекту Салавата Юлаева и врезался в припаркованный у правой обочины BMW-X6.

Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, в результате ДТП пострадал лишь сам 43-летний водитель «Газели». Ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировали четырнадцать автомобильных аварий, в которых шестнадцать человек получили травмы.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Костюмы потом будете покупать»: Радий Хабиров поручил районам и городам формировать резервы из-за коронавируса
Глава Башкирии объявил о заморозке строительства социальных объектов
Главврач детской клинической больницы в Уфе после возвращения из Европы вышел на работу
В санаториях Башкирии из-за коронавируса изменят порядок питания
На проспекте Салавата Юлаева в Уфе «Газель» помяла припаркованный BMW
Линус Умарк попрощался с «Салаватом Юлаевым» и болельщиками
Житель Башкирии в пылу ссоры зарезал родного брата
Из-за досрочного завершения сезона КХЛ «Салават Юлаев» возвращает деньги за билеты
В Уфе пропал без вести 17-летний подросток
В Уфе появится улица имени Сергея Михалева
Известны подробности смерти мужчины, труп которого был найден рядом с торговым комплексом в Уфе
Фитнес-центры и клубы в Башкирии закрывают из-за угрозы коронавируса
Для медиков Башкирии, лечащих инфицированных коронавирусом, ввели ежемесячные доплаты
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»*
Число взяток в Башкирии за год увеличилось на 40%
«Награда моего деда» - спецпроект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Подкасты: с чего начать, где искать, какие выбрать
У оставшихся за рубежом жителей Башкирии осталось меньше суток, чтобы обратиться в МИД
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла двухлетняя девочка
Власти сообщили, что пик коронавируса в Башкирии придется на май-июнь
Мечети в Башкирии не будут закрываться из-за пандемии коронавируса
Секс-дива Инстаграма из Уфы попала в серьезное ДТП
Вертикальный забег в здании Банка УРАЛСИБ перенесён на осень
Стало известно, каким рейсом в Уфу завезли коронавирус
Зараженный коронавирусом уфимец скрыл, что вернулся из поездки в Европу
Четвертым заболевшим коронавирусом в Башкирии оказался ребенок