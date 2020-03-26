В санаториях Башкирии из-за коронавируса изменят порядок питания

26 Март 2020 2020-03-26T07:25:22+03:00

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Санатории в Башкирии работают в штатном режиме с соблюдением всех мер предосторожности и безопасности, предложенных министерством здравоохранения. Об этом на последнем брифинге по коронавирусу сообщил глава Госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков.

Он отметил, что здравницы как медицинские организации укомплектованы необходимыми врачами.

«Пока больших проблем нет, и, думаю, быть не должно», - пояснил Нафиков.

Основные изменения в работе санаториев во время пандемии связаны с организацией питания. Как и остальным заведениям общепита, им предписано проследить, чтобы в помещении в обед собиралось одновременно не более 50 человек.

Напомним, пока с подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии остаются 64 человека, из которых шестеро – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU