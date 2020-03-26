2020-03-26T06:47:24+03:00
Спорт

Линус Умарк попрощался с «Салаватом Юлаевым» и болельщиками

Хоккеист продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: limpan67omark/InstagramФото: limpan67omark/Instagram
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Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк попрощался с клубом после досрочного завершения сезона КХЛ из-за коронавируса.

«Я обещал выиграть Кубок Гагарина перед этим сезоном, но мы не можем контролировать то, что сейчас происходит в мире. Искренне верю, что мы выиграли бы Кубок», - написал 33-летний швед в своем Инстаграме. - «Грустно говорить, но всё хорошее заканчивается. Я горжусь тем, что провёл последние пять лет в клубе мирового класса. С первого дня меня и мою семью встречали в Уфе с распростёртыми объятиями. Это место, где мои дети начали расти, и мы всегда будем носить его в сердце».

Линус Умарк поблагодарил своих товарищей по команде, которые «были с ним все это время», - Максима Майорова, Тему Хартикайнена и Захара Арзамасцева.

«И спасибо вам, болельщики. Вы были удивительными, и без вас хоккей не может быть весёлым. У меня всегда будет зелёное сердце, где бы я ни играл», — признался хоккеист.

Напомним, Умарк начал играть за «Салават» еще в 2015 году. Со следующего сезона швед будет выступать в чемпионате Швейцарии, сообщает championat.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Линус Умарк попрощался с «Салаватом Юлаевым» и болельщиками