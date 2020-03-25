В Уфе пропал без вести 17-летний подросток

25 Март 2020 2020-03-25T19:18:59+03:00

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В столице Башкирии пропал 17-летний Роман Сугрин. Подростка ищут уже четыре месяца, но ориентировка на него появилась лишь сегодня, 25 марта. Как сообщили в МВД по Башкирии, Роман ушел из дома по улице Ущелье еще 25 ноября прошлого года. Его местонахождение до сих пор не установлено, но полиция предполагает, что подросток может находиться в городе Ессентуки Краснодарского края.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Если вы обладаете информацией, которая может помочь в поисках Романа, обратитесь в отдел полиции №4 УМВД России по городу Уфе. С инициаторами поисков можно связаться по телефонам: 8 917 80 84 134 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU