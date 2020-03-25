Фитнес-центры и клубы в Башкирии закрывают из-за угрозы коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T17:19:43+03:00

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Список организаций, которым надлежит прекратить работу из-за угрозы коронавируса, пополнился. Из указа главы Башкирии, опубликованного на портале правовой информации, следует, что закрыть свои двери в ближайшее время должны фитнес-центры, клубы, детские игровые комнаты и другие досуговые и спортивные организации региона. Напомним, прежде ограничения касались лишь театров, кинозалов и бассейнов.

Организациям общепита поручено следить, чтобы в зале не обслуживали более 50 посетителей одновременно. Кроме того, необходимо обеспечить дистанцию не менее полутора метров между клиентами.

Отдельно оговорено, что запрещается предоставлять услуги по курению кальянов. Оплату же предписано брать "безналом".

ИСТОЧНИК KP.RU