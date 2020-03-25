2020-03-25T17:19:43+03:00
Общество

Фитнес-центры и клубы в Башкирии закрывают из-за угрозы коронавируса

Под запрет попали также кальянные
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Список организаций, которым надлежит прекратить работу из-за угрозы коронавируса, пополнился. Из указа главы Башкирии, опубликованного на портале правовой информации, следует, что закрыть свои двери в ближайшее время должны фитнес-центры, клубы, детские игровые комнаты и другие досуговые и спортивные организации региона. Напомним, прежде ограничения касались лишь театров, кинозалов и бассейнов.

Организациям общепита поручено следить, чтобы в зале не обслуживали более 50 посетителей одновременно. Кроме того, необходимо обеспечить дистанцию не менее полутора метров между клиентами.

Отдельно оговорено, что запрещается предоставлять услуги по курению кальянов. Оплату же предписано брать "безналом".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известны подробности смерти мужчины, труп которого был найден рядом с торговым комплексом в Уфе
Фитнес-центры и клубы в Башкирии закрывают из-за угрозы коронавируса
Для медиков Башкирии, лечащих инфицированных коронавирусом, ввели ежемесячные доплаты
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»*
Число взяток в Башкирии за год увеличилось на 40%
«Награда моего деда» - спецпроект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Подкасты: с чего начать, где искать, какие выбрать
У оставшихся за рубежом жителей Башкирии осталось меньше суток, чтобы обратиться в МИД
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла двухлетняя девочка
Власти сообщили, что пик коронавируса в Башкирии придется на май-июнь
Мечети в Башкирии не будут закрываться из-за пандемии коронавируса
Секс-дива Инстаграма из Уфы попала в серьезное ДТП
Вертикальный забег в здании Банка УРАЛСИБ перенесён на осень
Стало известно, каким рейсом в Уфу завезли коронавирус
Зараженный коронавирусом уфимец скрыл, что вернулся из поездки в Европу
Четвертым заболевшим коронавирусом в Башкирии оказался ребенок