В Уфе появится улица имени Сергея Михалева

25 Март 2020 2020-03-25T18:55:33+03:00

В честь прославленного тренера назовут улицу на пути в Затон

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Улица имени Сергея Михалева появится в Ленинском районе Уфы. Такое решение приняли сегодня, 25 марта, депутаты городского Совета. Эта улица проходит за Центром спортивной подготовки и пересекает под прямым углом проспект Дружбы народов.

Напомним, что идея назвать одну из улиц Уфы в честь прославленного хоккейного тренера, возникла давно, однако принятие решения затягивалось. В итоге персонал хоккейного клуба «Салават Юлаев» обратился к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой ускорить дело. Руководитель региона инициативу поддержал и спустя месяц такая улица появилась.

Напомним, что Михалев погиб весной 2015 года. По дороге в Уфу он попал в ДТП и от полученных травм скончался на месте.

Фото: Горсовет Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU