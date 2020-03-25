Для медиков Башкирии, лечащих инфицированных коронавирусом, ввели ежемесячные доплаты

25 Март 2020 2020-03-25T16:52:34+03:00

Медики с "вышкой" получат дополнительные 25 тысяч рублей

Дополнительные деньги также получат врачи, работающие с пациентами из группы риска

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В Башкирии ведены дополнительные выплаты медикам, лечащим инфицированных коронавирусом. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров, сообщает ИА «Башинформ».

Специалисты с высшим медицинским образованием будут получать ежемесячно дополнительные 25 тысяч рублей, средний медперсонал – 15 тысяч рублей, а младший – 5 тысяч.

Ежемесячные выплаты «стимулирующего характера» также получат работники, оказывающие медпомощь лицам из группы риска COVID-19. Врачам назначены 5 тысяч рублей, а среднему персоналу – 2,5 тысячи.

В Башкирии коронавирус официально подтвержден у четырех человек. С подозрением на инфекцию в стационарах находятся 64 жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU