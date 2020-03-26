2020-03-26T07:23:09+03:00
Происшествия

Житель Башкирии в пылу ссоры зарезал родного брата

Мужчина скончался от кровопотери
Эльвина АПАРИНА
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Трагедией закончилась вечерняя посиделка двух братьев в Мечетлинском районе. Как сообщил «КПУфа» собственный источник в правоохранительных органах, 21 марта 44-летний и 48-летний мужчины распивали алкогольные напитки, и в какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда старший брат схватил нож и ударил им братишку в живот. Осознав, что натворил, он вызвал скорую. Пострадавшего медики доставили в больницу, где через несколько часов несчастный скончался в хирургическом отделении, не приходя в сознание.

- В совершении преступления злоумышленник признался, сейчас он взят под стражу, - сообщил источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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