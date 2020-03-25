Из-за досрочного завершения сезона КХЛ «Салават Юлаев» возвращает деньги за билеты
Уфимский ХК «Салават Юлаев» после объявления о досрочном завершении сезона КХЛ в связи с коронавирусом возвращает деньги за билеты. Речь идет об играх серии плей-офф с Ак Барсом, которые должны были состояться 22 и 24 марта.
Покупателям электронных билетов деньги вернут автоматически. Представители клуба отметили, что банкам на эти операции может понадобиться около 10 дней. О точных сроках просят узнавать в самих организациях.
Болельщикам, купившим билеты в кассах «Уфа-Арены», нужно подойти в кассы с бланками билетов. Если покупка была совершена картой, ее надо иметь при себе. Кассы будут возвращать средства до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU