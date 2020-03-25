2020-03-25T19:54:14+03:00
Общество

Из-за досрочного завершения сезона КХЛ «Салават Юлаев» возвращает деньги за билеты

Речь идет об играх за 22 и 24 марта с Ак Барсом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Купившим электронные билеты деньги вернут автоматическиКупившим электронные билеты деньги вернут автоматическиФото: Рустем АХУНОВ
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Уфимский ХК «Салават Юлаев» после объявления о досрочном завершении сезона КХЛ в связи с коронавирусом возвращает деньги за билеты. Речь идет об играх серии плей-офф с Ак Барсом, которые должны были состояться 22 и 24 марта.

Покупателям электронных билетов деньги вернут автоматически. Представители клуба отметили, что банкам на эти операции может понадобиться около 10 дней. О точных сроках просят узнавать в самих организациях.

Болельщикам, купившим билеты в кассах «Уфа-Арены», нужно подойти в кассы с бланками билетов. Если покупка была совершена картой, ее надо иметь при себе. Кассы будут возвращать средства до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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