Число взяток в Башкирии за год увеличилось на 40%

25 Март 2020 2020-03-25T15:59:01+03:00

В 2019 году в Башкирии по коррупционным делам перед судом предстали 230 человек

Об этом на заседании Курултая сообщил главный прокурор республики

Изменить размер текста: A A

В Башкирии зафиксирован рост числа коррупционных преступлений. Об этом в своем докладе на заседании в Курултая сообщил главный прокурор республики Владимир Ведерников.

В 2019 году правоохранители выявили 1051 коррупционное преступление (+15 по отношению к 2018 году). Среди них взяток – 118 (+40%).

Как сообщает издание Ufatime.ru со ссылкой на прокурора, по итогам прошлого года в суды были направлены 292 уголовных дела, по коррупционным преступлениям перед судом предстали 230 человек. Среди них 40 глав муниципалитетов и администраций и 13 – сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU