Число взяток в Башкирии за год увеличилось на 40%
В Башкирии зафиксирован рост числа коррупционных преступлений. Об этом в своем докладе на заседании в Курултая сообщил главный прокурор республики Владимир Ведерников.
В 2019 году правоохранители выявили 1051 коррупционное преступление (+15 по отношению к 2018 году). Среди них взяток – 118 (+40%).
Как сообщает издание Ufatime.ru со ссылкой на прокурора, по итогам прошлого года в суды были направлены 292 уголовных дела, по коррупционным преступлениям перед судом предстали 230 человек. Среди них 40 глав муниципалитетов и администраций и 13 – сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU