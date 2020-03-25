2020-03-25T14:22:18+03:00
Общество

Власти сообщили, что пик коронавируса в Башкирии придется на май-июнь

Владислав КАЗАНЦЕВ
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Больницу под Уфой власти намерены построить в срок до полугодаБольницу под Уфой власти намерены построить в срок до полугода
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Пик коронавирусной инфекции на территории Башкирии прогнозируется в мае-июне. Об этом сегодня, 25 марта, на выездном совещании Зубовском сельсовете, где будет построена новая инфекционная больница, сообщил вице-премьер правительства республики Андрей Назаров.

– Уверен, что Башкортостан справится с коронавирусной инфекцией и мы сможем избежать погибших от нее, – цитирует политика «Башинформ».

Новая инфекционная больница с современном оборудованием должна появиться в течение полугода, хотя власти рассчитывают на более ранний срок. Медучреждение будет рассчитано на 520 мест. Его оперативное строительство вызвано тем, что «количество инфекционных койко-мест в республике пока недостаточно ввиду ожидаемого количества больных». Площадка для строительства была выбрана исходя из географического положения (близость к городу и аэропорту) и возможности быстрого подключения к коммуникациям.

В Башкирии на 25 марта 2020 года подтверждены четыре случая заражения коронавирусной инфекцией: две женщины, мужчина и ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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