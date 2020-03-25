Мечети в Башкирии не будут закрываться из-за пандемии коронавируса
Мечети в Башкирии пока не будут закрываться из-за пандемии коронавируса. Об этом на еженедельном брифинге по COVID-19 сообщил советник по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики Руслан Карамышев. Тем не менее некоторые ограничительные и профилактические меры уже приняты.
«Совет улемов-богословов рекомендовал верующим отменить пятничные молитвы во всех мечетях Уфы, совершать молитвы дома. Но мечети у нас не закрыты, индивидуально там совершать обряды можно», - сказал Карамышев на сегодняшнем брифинге.
Кроме того, было рекомендовано сократить число молящихся при погребальных молитвах, а также дезинфицировать все поверхности в мечетях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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