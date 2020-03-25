Мечети в Башкирии не будут закрываться из-за пандемии коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T13:43:14+03:00

Тем не менее пятничные молитвы во всех храмах Уфы отменены

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Мечети в Башкирии пока не будут закрываться из-за пандемии коронавируса. Об этом на еженедельном брифинге по COVID-19 сообщил советник по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики Руслан Карамышев. Тем не менее некоторые ограничительные и профилактические меры уже приняты.

«Совет улемов-богословов рекомендовал верующим отменить пятничные молитвы во всех мечетях Уфы, совершать молитвы дома. Но мечети у нас не закрыты, индивидуально там совершать обряды можно», - сказал Карамышев на сегодняшнем брифинге.

Кроме того, было рекомендовано сократить число молящихся при погребальных молитвах, а также дезинфицировать все поверхности в мечетях.

ИСТОЧНИК KP.RU