2020-03-24T22:14:59+03:00
Общество

Стала известна личность четвертого зараженного коронавирусом в Башкирии

Им оказался житель Уфимского района
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

За один день, 24 марта, в Башкирии зафиксировали сразу четверых людей с коронавирусом. С утра глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о троих, а поздно вечером первый заместитель премьер-министра правительства региона Андрей Назаров рассказал о четвертом.

В настоящий момент известно, что это житель Уфимского района, который недавно был в поездке за рубежом. По прибытию мужчина сразу ушел в самоизоляцию, но второй его анализ показал наличие в организме коронавирусной инфекции.

- Он изолирован полностью в один из боксов инфекционной больницы номер 4 Уфы. Родные заболевшего, обследованы. Их пробы дали отрицательный результат, - прокомментировала пресс-секретарь Назарова Ольга Красноногая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна личность четвертого зараженного коронавирусом в Башкирии
Число заразившихся коронавирусом в Башкирии увеличилось до четырех
В торговых центрах Уфы введут патрули и усилят работу служб безопасности
В Башкирии из-за пандемии приостановят строительство многих социальных объектов
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы
В Башкирии борец с коррупцией в погонах «крышевал» незаконную продажу спиртного – СК
Блогерша из Уфы, проигнорировавшая карантин после возвращения из Таиланда, отделается штрафом
Билайн упрощает для абонентов звонки на горячие линии по теме противодействия коронавирусу
Полторы сотни фирм Башкирии недоплатили своим работникам 760 млн рублей
Раскрыта личность террориста, убитого в Уфе спецназом ФСБ
Уфимский аэропорт из-за коронавируса усилил эпидконтроль на внутренних рейсах
Возле газовой магистрали в Уфе провалилась земля
Башкирский экс-министр пойдет под суд за незаконные сделки с земельными участками
Билайн запустил 4G более чем в 30 районах Башкирии
Стали известны личности зараженных коронавирусом в Башкирии
ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг
Башкирия потратит на голосование по поправкам к Конституции 50 млн рублей
Выяснилось, что двое из трех зараженных коронавирусом в Башкирии прилетели из Франции
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
Власти Башкирии из-за коронавируса закрыли театры и музеи
В Уфе женщина с подозрением на коронавирус сама пришла в больницу: ищут всех, кто был с ней в очереди
ВТБ планирует внедрить биометрический эквайринг
Стали известны подробности о первых зараженных коронавирусом в Башкирии
У торгового комплекса в Уфе обнаружен труп молодого мужчины со следами побоев
«Отдых или заточение?»: Каринэ Хабирова перечислила плюсы пребывания на карантине
В аптеки Башкирии завезут дорогие маски из Китая
В Башкирии пьяный водитель за рулем «Киа» устроил аварию