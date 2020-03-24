Стала известна личность четвертого зараженного коронавирусом в Башкирии

24 Март 2020 2020-03-24T22:14:59+03:00

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За один день, 24 марта, в Башкирии зафиксировали сразу четверых людей с коронавирусом. С утра глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о троих, а поздно вечером первый заместитель премьер-министра правительства региона Андрей Назаров рассказал о четвертом.

В настоящий момент известно, что это житель Уфимского района, который недавно был в поездке за рубежом. По прибытию мужчина сразу ушел в самоизоляцию, но второй его анализ показал наличие в организме коронавирусной инфекции.

- Он изолирован полностью в один из боксов инфекционной больницы номер 4 Уфы. Родные заболевшего, обследованы. Их пробы дали отрицательный результат, - прокомментировала пресс-секретарь Назарова Ольга Красноногая.

ИСТОЧНИК KP.RU