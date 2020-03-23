В Башкирии вынесли приговор сотруднице крупного банка, которая похитила 22 млн рублей у клиентов

23 Март 2020 2020-03-23T11:58:18+03:00

Ближайшие 3,5 года она проведет за решеткой

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Дюртюлинский районный суд вынес приговор в отношении 43-летней сотрудницы «Сбербанка», похитившей у клиентов почти 22 млн рублей. Об этом сообщает пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Женщина работала в банке на протяжении десяти лет – с 2009 по 2019 годы. Суд установил, что экс-менеджер просила своих знакомых одолжить ей денег, а взамен обещала приобретение акций и ценных бумаг на выгодных условиях.

Клиенты оформляли кредит и отдавали средства мошеннице «для дальнейшей передачи в долг под высокие проценты предпринимателям». На деле же обвиняемая тратила деньги на свои нужды. Как итог – 24 человека в общей сложности лишились более 21,7 млн рублей.

Фигурантка дела признала свою вину. Суд приговорил ее к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU