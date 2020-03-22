19-летнюю девушку из Екатеринбурга нашли мертвой после встречи с парнем из Башкирии

22 Март 2020 2020-03-22T17:11:43+03:00

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Пропавшую в Екатеринбурге Яну Смирнову нашли мертвой после того, как она встретилась со своим парнем из Башкирии.

19-летняя девушка исчезла еще 28 февраля. Вскоре после этого ее родные и близкие организовали поиски – обратились к полицейским и волонтерам, которые начали распространять ориентировки на пропавшую в соцсетях. 20 марта Яну нашли мертвой в 30 километрах от города – по предварительной версии, девушку задушили.

Портал E1.ru сообщает, что перед пропажей девушка собиралась в Башкирию вместе со своим молодым человеком. Примечательно, что пропала она именно после встречи и жителем соседнего региона. Сам молодой человек объяснил полицейским, что видел свою возлюбленную живой, а после встречи уехал обратно в Башкирию.

По некоторым данным, убийцу девушки уже задержали – с ним сейчас работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU