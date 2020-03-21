2020-03-21T08:50:27+03:00
Происшествия

В Уфе труп избитого мужчины пролежал в квартире два дня

Тело было направлено на судмедэкспертизу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Внести ясность в дело должна судмедэкспертизаВнести ясность в дело должна судмедэкспертиза
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В одной из квартир в северной части Уфы был обнаружен труп мужчины. Инцидент произошел в минувший четверг, 19 марта.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, погибший лежал в собственной квартире. В полицию о страшной находке сообщили близкие, когда 56-летний мужчина перестал выходить на связь. На переносице и правом глазу уфимца были гематомы – не исключено, что его смерть носит криминальный характер. По предварительным данным, тело пролежало в жилище порядка двух дней.

Труп был передан на судебно-медицинскую экспертизу, на которой специалисты определят причину смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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