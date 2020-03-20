2020-03-20T12:52:24+03:00
Происшествия

Под Уфой обнаружили обглоданный животными труп мужчины

Погибший числился пропавшим без вести
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Труп был найден на участке садового товариществаТруп был найден на участке садового товариществаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На участке одного из садовых товариществ Уфимского района накануне был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По словам собеседника, прибывшие на место происшествия полицейские увидели на теле погибшего «следы повреждений дикими животными». Личность мертвеца удалось установить сразу же – при нем было пенсионное удостоверение. Выяснилось, что 65-летний мужчина числился пропавшим без вести аж с конца января текущего года. Известно, что он вышел из дома, расположенного в том же товариществе, и бесследно исчез.

Труп был передан на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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