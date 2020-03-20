2020-03-20T10:42:30+03:00
Общество

Советником Радия Хабирова стал герой и спортсмен, в честь которого назвали планету

На счету Шаварша Карапетяна десятки спасенных жизней
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии Карапетян будет заниматься развитием физкультуры и спортаВ Башкирии Карапетян будет заниматься развитием физкультуры и спортаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров назначил своим советником на общественных началах заслуженного мастера спорта СССР Шаварша Карапетяна. Он будет заниматься развитием физкультуры и спорта в регионе.

Шаварш Карапетян родом из Кировакане (Армянская ССР). В 1970-х годах он был сильнейшим в мире подводным пловцом. С 1972 года находился в составе сборной СССР. Карапетян неоднократно становился чемпионом СССР, Европы и мира в нырянии на 50 метров, плавании с аквалангом на 100, 400 и 800 метров.

Шаварш Карапетян также известен как настоящий герой. 8 января 1974 года он в отсутствии шофера спас 30 пассажиров автобуса, когда неуправляемая машина покатилась вниз со склона. Спортсмен дотянулся до руля и направил автомобиль в другую сторону. 16 сентября 1976 года он стал свидетелем падения с дамбы троллейбуса с пассажирами. За 20 минут он вытащил с 10-метровой глубины более 20 человека. 15 февраля 1985 года стал участником спасения людей во время пожара в концертном комплексе в Ереване.

В честь Шаварша Карапетяна названа малая планета №3027 Солнечной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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