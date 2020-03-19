Власти Башкирии рассказали, что делать с турпутевками в Турцию и другие страны

19 Март 2020 2020-03-19T18:49:51+03:00

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Глава госкомитета Башкирии по туризму призвал жителей региона, уже купивших турпутевки, сохранять спокойствие и не отменять поездки.

Речь идет, например, о популярных турах в Турцию, где сезон начинается в конце апреля. Неизвестно, какой будет ситуация в апреле-мае, но многие жители региона уже сейчас пытаются отменить путевки и забрать деньги.

- Если страна официально еще не закрыта, вернуть средства можно, но сделать это будет не так просто, - уточнил Нафиков. - Деньги хранятся не у туроператоров, они уже потрачены на авиабилеты и отели. Куда легче будет сохранить средства на счетах туркомпаний, чтобы затем перебронировать путевки на другие даты.

Такой же точки зрения придерживаются и большинство экспертов в отрасли туризма. По их мнению, если прямо сейчас все побегут забирать деньги, то многие компании могут просто обанкротиться, что еще сильнее ударит по индустрии и сделает процесс возвращения денег более сложным.

- Я призываю наших людей не поддаваться панике, - уточнил Нафиков.

Кроме того, он призвал тех, кто уже уехал за рубеж самостоятельно, не пользуясь услугами туроператоров, сообщить об этом на горячую линию 8 800 505 94 56, чтобы при необходимости власти могли помочь им вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU