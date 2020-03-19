В Башкирии мужчины набросились на пенсионерку и надругались над ней

19 Март 2020 2020-03-19T09:07:51+03:00

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В башкирском городе Сибае местные жители избили и надругались над 65-летней женщиной. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка обратилась в один из отделов полиции ранним утром 14 марта. Она рассказала сотрудникам, что два часа назад ее изнасиловали и избили знакомые – 38-летний и 25-летний мужчины. Все случилось после совместного застолья с распитием спиртного в квартире потерпевшей.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемых. На допросе они дали признательные показания. Следственный комитет завел на них уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц». Мужчин поместили под стражу. Известно, что оба ранее уже привлекались к ответственности. Тот, что помладше – за кражу и незаконное хранение оружия, его сообщник дважды был судим за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU