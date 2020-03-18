В Уфе труп неопознанного мужчины три месяца пролежал возле жилой высотки

18 Март 2020 2020-03-18T16:56:15+03:00

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Возле жилой десятиэтажки в Орджоникидзевском районе Уфы был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Страшную находку жильцы «панельки» сделали ранним утром 14 марта. Они сразу же вызвали на место сотрудников полиции. Известно, что на трупе были гнилистые изменения – по предварительным оценкам, он пролежал возле дома около трех месяцев. По всей видимости, обнаружить тело удалось только с таянием снега.

По словам собеседника «КП-Уфа» сходу личность погибшего установить не удалось. Никаких документов при нем не было. На вид мужчине 45-50 лет, внешне похож на бездомного. Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU