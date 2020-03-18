2020-03-18T13:43:17+03:00
Происшествия

В уфимца выстрелили из пистолета возле его собственного дома

Мужчина поссорился с прохожим и попал в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пострадавший получил ранение в животПострадавший получил ранение в животФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уфимец попал в больницу после конфликта с прохожим. Оппонент выстрелил в него из пневматического пистолета. Об этом сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что все произошло вечером 16 марта в северной части башкирской столицы. Пьяного мужчину 47 лет доставили в больницу с огнестрельным ранением живота.

Полицейским пострадавший пояснил, что буквально за пять минут до госпитализации возле его собственного дома он поссорился со случайным прохожим. В какой-то момент неизвестный достал пневматический пистолет и выстрелил в него. Пуля угодила прямо в живот потерпевшему.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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