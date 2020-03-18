В Башкирии запускается производство многоразовых медицинских масок

18 Март 2020 2020-03-18T09:13:05+03:00

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В Башкирии с сегодняшнего дня будет запущено производство многоразовых масок из марли. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией рассказал глава республиканского Минздрава Максим Забелин. Производство будет организовано на территории швейных мастерских ГУП «Агидель».

– Маски можно будет использовать многократно. Срок службы такой же, как у разовой маски – не более двух-трех часов ношения. После этого многоразовую маску нужно дезинфицировать: постирать в теплой воде с использованием мыла, прокипятить 10-15 минут, высушить и прогладить раскаленным утюгом при температуре не менее 120 градусов, – сообщил Забелин.

Маски местного производства – по три штуки в упаковке – будут реализовываться через сеть госаптек.

– В настоящий момент в «Госаптеку» поступило 15 тысяч масок, которые будут распределены между сетью аптек с акцентом на город Уфу, – добавил министра здравоохранения республики.

ИСТОЧНИК KP.RU