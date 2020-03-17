Жителям Башкирии рассказали, ждать ли роста цен на продукты из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T18:25:10+03:00

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Вечером 17 марта Минздрав Башкирии провел очередной брифинг по ситуации с коронавирусом. Напомним, многие жители республики, опасаясь инфекции, кинулись скупать крупу, макароны, туалетную бумагу и прочие товары.

По словам главы госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Алексея Гусева, запасаться впрок бессмысленно.

"Мы мониторим торговые центры, мы видим, что есть повышенный спрос на товары бакалейной группы. Но спешу всех успокоить, что товарные запасы у нас в республике достаточны, их хватит более чем на месяц", - заверил Гусев.

Пустые полки в магазинах, по его словам, возникают из-за "технических проблем". В связи с возросшим спросом машины не успевают подвозить новые партии товара, а работники не успевают их вовремя выкладывать. Роста цен тоже, по его мнению, пока ждать не стоит.

"Опасения по росту цен преждевременны, я не думаю, что они будут актуальны. Мы видим в процессе мониторинга, что цены на товары повышенного спроса не растут, у нас есть увеличение цен на плодовощную группу, но это больше связано с сезоном. Бакалейная группа остается в той цене, которая была изначально", - объяснил Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU