2020-03-17T13:51:16+03:00
Общество

Власти Башкирии рассказали, на сколько в республике хватит запасов продовольствия

Даже с учетом повышения спроса на фоне опасений распространения коронавируса в регионе не должно возникнуть проблем
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Башкирии создан штаб по мониторингу запасов продовольствияВ Башкирии создан штаб по мониторингу запасов продовольствияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Стало известно, каким запасом продовольствия обладает Башкирия на данный момент. Информацией сегодня, 17 марта, поделился глава регионального Минсельхоза Ильшат Фазрахманов во время беседы с журналистами на агропромышленном форуме «Агрокомплекс» в Уфе.

По словам министра, производители и поставщики создали достаточные запасы продукции даже с учетом возможного повышения спроса в связи с опасениями распространения коронавирусной инфекции. «У нас создан штаб по мониторингу запасов продовольствия. Мы видим, что полугодовой запас основных видов пищевой продукции у нас есть», – цитирует Фазрахманова «Интерфакс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимский поэт сравнил песни Элвина Грея с «мычанием»
В Уфе стартовали массовые проверки водителей
Власти Башкирии рассказали, на сколько в республике хватит запасов продовольствия
Стало известно, где будет работать экс-руководитель Агентства по печати и СМИ Башкирии
В Уфе продают мужской клуб вместе со скандальным автобусом, в котором танцуют полуголые девушки
Мэрия Уфы будет проводить все совещания в дистанционном режиме из-за коронавируса
В Уфе найден труп мужчины с послеоперационными шрамами
Уфимская станция скорой помощи пожаловалась мэру на бродячих собак
Вертикальный забег пройдет в здании Банка УРАЛСИБ в центре Уфы
В Башкирии под мостом обнаружили мертвого мужчину
Власти Уфы намерены продать горевшую усадьбу Бухартовских за один рубль
В школах Уфы из-за коронавируса отменили кабинетную систему
«Ты навсегда останешься в моем сердце, братишка»: в Башкирии молодой парень скончался после долгой борьбы с болезнью
С подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии состоит 41 человек
В Башкирии отставку прочат руководителю агентства по печати и СМИ
В Башкирии семья, приехавшая из Таиланда, сдала анализы на коронавирус
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, пострадали два человека
Воткнула нож в живот: в Уфе женщина пыталась зарезать мужа за оскорбление
Житель Уфы жестоко расправился с пожилым отцом, просившим его покормить
Власти Башкирии опровергли переход вузов на дистанционное обучение из-за коронавируса
«Зеленое дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» переносится на неделю
В ГИБДД Башкирии предупредили об опасных природных условиях
На озеленение Уфы потратят 300 млн рублей
36-летний житель Башкирии зарезал своего тестя, а его невеста спрятала тело отца в сарае
Жителей Башкирии, находящихся за границей, вывезут на родину чартерными рейсами
В минздраве рассказали, когда и за сколько уфимцы смогут купить медицинские маски