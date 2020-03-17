Власти Башкирии рассказали, на сколько в республике хватит запасов продовольствия

17 Март 2020 2020-03-17T13:51:16+03:00

Даже с учетом повышения спроса на фоне опасений распространения коронавируса в регионе не должно возникнуть проблем

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Стало известно, каким запасом продовольствия обладает Башкирия на данный момент. Информацией сегодня, 17 марта, поделился глава регионального Минсельхоза Ильшат Фазрахманов во время беседы с журналистами на агропромышленном форуме «Агрокомплекс» в Уфе.

По словам министра, производители и поставщики создали достаточные запасы продукции даже с учетом возможного повышения спроса в связи с опасениями распространения коронавирусной инфекции. «У нас создан штаб по мониторингу запасов продовольствия. Мы видим, что полугодовой запас основных видов пищевой продукции у нас есть», – цитирует Фазрахманова «Интерфакс».

ИСТОЧНИК KP.RU