В минздраве рассказали, когда и за сколько уфимцы смогут купить медицинские маски

16 Март 2020 2020-03-16T18:14:59+03:00

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Вечером 16 марта, в минздраве Башкирии прошел очередной брифинг по теме коронавируса. Уфимцев все еще беспокоит вопрос – когда же можно будет купить медицинские маски в аптеках. На вопрос ответил Максим Забелин, глава регионального минздрава.

- Да, масок в Башкирии по-прежнему нет. Их поступление ожидается во вторник или среду в «Госаптеки» в количестве 20 тысяч, - сказал Забелин. – Этого очень мало, поэтому завезут еще нестерильные многоразовые маски, которые нужно будет постирать, затем прокипятить, высушить и прогладить утюгом. Еще через неделю завезут еще 20 тысяч масок.

Также Забелин отметил, что их не устраивает цена на медицинское изделие. Одна маска будет стоить не меньше 50 рублей.

Напомним, что в Башкирии нет ни одного заболевшего коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU