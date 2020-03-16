2020-03-16T10:20:09+03:00
Политика

Молодая красавица из Москвы возглавила госкомитет Башкирии по внешним связям

Пока Маргарита Болычева будет работать в статусе временно исполняющей обязанности
Павел КРАЙНОВ
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Фото: facebook.comФото: facebook.com
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Сегодня, 16 марта, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики объявил о назначении врио руководителя госкомитета по внешнеэкономическим связям. 26-летняя Маргарита Болычева из Москвы заменила на этом посту Руслана Мирсаяпова, который возглавил торговое представительство России в Азербайджане.

До назначения на пост Маргарита Болычева возглавляла уфимское АНО Конгресс-бюро «Офис группа». Эта организация была создана в 2013 году специально под саммиты ШОС и БРИКС, которые состоялись в Уфе в июле 2015 года.

По данным официального сайта «Офис-группы», Маргарита Болычева родилась в 1993 году в Москве. Окончила журфак МГУ и Высшую школу экономики. Там же говорится, что новоиспеченная руководитель госкомитета играет на скрипке, окончила школу хореографии по специальности «Народный танец».

ИСТОЧНИК KP.RU

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