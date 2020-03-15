Под Уфой извращенец семь часов издевался над четырехлетней девочкой

15 Март 2020 2020-03-15T08:49:38+03:00

Правоохранители задержали извращенца в тот же день.

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8 марта в отдел полиции в селе Авдон Уфимского района обратилась 32-летняя женщина с заявлением о том, что над ее маленькой дочерью надругался сосед. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Местная жительница рассказала, что еще 27 февраля 65-летний мужчина в период с 7 часов утра до 13 часов издевался над четырехлетней малышкой, совершая развратные действия сексуального характера.

Почему мать заявила о преступлении только через неделю – неизвестно. Вероятно, маленькая девочка только сейчас об этом смогла рассказать.

Правоохранители задержали извращенца в тот же день. Пенсионер отпираться не стал и дал признательные показания. Мужчине придётся ответить за содеянное по всей строгости закона.

ИСТОЧНИК KP.RU