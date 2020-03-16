«Больно, когда лучшие уходят рано»: в Башкирии скончалась педагог, посвятившая школе 31 год своей жизни

16 Март 2020 2020-03-16T08:56:18+03:00

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В Давлеканово прощаются с учителем химии 4 лицея Татьяной Янбиной, скончавшейся накануне, 13 марта. Ветеран педагогики, отличник образования Башкирии, лауреат республиканского конкурса «Учитель года-2008» - Татьяна Янбина 31 год посвятила работе в школе и своим любимым ученикам, которые сейчас не могут сдержать своих слез, не в силах поверить в случившееся.

- Татьяна Николаевна была нашей классной руководительницей и учителем химии (в старших классах) в четвёртой школе (сейчас лицее). Помню её прекрасно, как будто только вчера расстались: в памяти проявляются исключительно добрые и позитивные моменты, навевающие светлую грусть. Это замечательный, добрый и отзывчивый, сильный духом, человек. К каждому ученику она умела найти индивидуальный подход: могла и утешить, и рассмешить, и пожурить - никого не оставляла равнодушным. И отметки ставила справедливо. На её уроках всегда было интересно и весело. Учитель от Бога, компетентный и грамотный. Да и собеседник хороший, внимательный, понимающий. Очень больно, когда лучшие уходят раньше времени... Мои соболезнования родным и близким, а также всем, кто знал Татьяну Николаевну. Царствие ей небесное, пусть земля ей будет пухом, - грустит бывшая ученица Елена М.

Знакомые педагога рассказали, что у женщины были проблемы с сердцем, что и стало причиной ее кончины. Похороны состоялись 15 марта, в Давлеканово.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным Татьяны Янбиной.

ИСТОЧНИК KP.RU