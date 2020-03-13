2020-03-13T11:11:01+03:00
Происшествия

В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело 11-летней девочки

По предварительным данным, пятиклассница покончила с собой
Эльвина АПАРИНА
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В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться правоохранительным органам.В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться правоохранительным органам.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Во вторник, 11 марта, в уфимской Черниковке произошла трагедия – под окнами многоэтажки по улице Мира было найдено тело девочки. Как сообщил собственный источник в правоохранительных органах, погибшей оказалась 11-летняя школьница. Она училась в пятом классе в одной из гимназий Орджоникидзевского района.

По предварительным данным, несовершеннолетняя совершила суицид. В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться правоохранительным органам. Стражи порядка изъяли с квартиры, в которой проживала погибшая, два сотовых телефона, планшет, компьютер и тетрадь.

Отметим, что сейчас во всех школах района проводят проверки – учителям поручили мониторить социальные сети учеников.

- Мы проверяем их страницы во «Вконтакте» и Инстаграме. Смотрим, что ребенок публикует в своем аккаунте и в каких группах состоит, - прокомментировала одна из учителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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