В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело 11-летней девочки
Во вторник, 11 марта, в уфимской Черниковке произошла трагедия – под окнами многоэтажки по улице Мира было найдено тело девочки. Как сообщил собственный источник в правоохранительных органах, погибшей оказалась 11-летняя школьница. Она училась в пятом классе в одной из гимназий Орджоникидзевского района.
По предварительным данным, несовершеннолетняя совершила суицид. В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться правоохранительным органам. Стражи порядка изъяли с квартиры, в которой проживала погибшая, два сотовых телефона, планшет, компьютер и тетрадь.
Отметим, что сейчас во всех школах района проводят проверки – учителям поручили мониторить социальные сети учеников.
- Мы проверяем их страницы во «Вконтакте» и Инстаграме. Смотрим, что ребенок публикует в своем аккаунте и в каких группах состоит, - прокомментировала одна из учителей.
ИСТОЧНИК KP.RU