2020-03-12T18:59:21+03:00
Происшествия

Над девушкой из Башкирии надругались прямо в собственном доме

Жуткая история произошла прямо в Международный женский день
Рустем АХУНОВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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29-летнюю девушку из Башкирии изнасиловали прямо в ее собственной квартире в Международный женский день.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, близкого с ситуацией, история произошла ранним утром 8 марта. В дом к жительнице Учалинского района пробрался ее знакомый и надругался над ней. Примечательно, что извращенец взломал входную дверь ее жилища отмычкой.

Вскоре на место прибыли полицейские, которые оперативно задержали насильника. 33-летнему сварщику придется ответить перед Законом за изнасиловании и проникновение в чужое жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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