Над девушкой из Башкирии надругались прямо в собственном доме
Жуткая история произошла прямо в Международный женский день
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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29-летнюю девушку из Башкирии изнасиловали прямо в ее собственной квартире в Международный женский день.
Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, близкого с ситуацией, история произошла ранним утром 8 марта. В дом к жительнице Учалинского района пробрался ее знакомый и надругался над ней. Примечательно, что извращенец взломал входную дверь ее жилища отмычкой.
Вскоре на место прибыли полицейские, которые оперативно задержали насильника. 33-летнему сварщику придется ответить перед Законом за изнасиловании и проникновение в чужое жилище.
ИСТОЧНИК KP.RU