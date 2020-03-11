2020-03-11T15:00:44+03:00
Происшествия

Жителей Башкирии пугают застреленным волком-гигантом

Информация оказалась фейком
Эльвина АПАРИНА
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Сельчане отметили, что в последнее время волки повадились забегать в местные деревни, поэтому «приходится быть начеку»Сельчане отметили, что в последнее время волки повадились забегать в местные деревни, поэтому «приходится быть начеку»
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В социальных сетях жителей Башкирии стали пугать фотографиями мертвого волка-гиганта, с которым фотографировался охотник. По данным некоторых СМИ, животное застрелили в одной из деревень Благовещенского района, когда тот близко подошел к деревне.

Однако информация не подтвердилась - оказалось, что фото сделано в феврале 2020 года и даже не в Башкирии. Огромного волка охотники обезвредили в деревне Урмикеево Нижнесергинского района Свердловской области. Волки перегрызли всех местных собак: лаек, алабаев, дворняжек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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